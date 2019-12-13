Брюссель, , 22:43 — REGNUM Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье выразил надежду, что после британских выборов начнется «новый этап» переговоров между Лондоном и Брюсселем, 13 декабря передает агентство Reuters.

Барнье также выразил надежду, что после Brexit Евросоюз и Великобритания добьются «сильного, справедливого и амбициозного экономического и стратегического партнерства».

Великобритания должна покинуть Евросоюз 31 января 2020 года. Сроки Brexit уже неоднократно сдвигались.

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