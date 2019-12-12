Лондон, , 10:41 — REGNUM Досрочные выборы в Палату общин парламента Великобритании начались утром 12 декабря. Избирательные участки в Соединённом Королевстве открылись в 07:00 по местному времени (10:00 мск).

Участки закроются для избирателей в 22:00 (в 01:00 мск 13 декабря). Итогом выборов станет избрание 650 депутатов нижней палаты парламента. Из них 553 будут избраны в Англии, 59 в Шотландии, 40 в Уэльсе и 18 в Северной Ирландии. Партия, получившая простое большинство голосов, получит право сформировать правительство.

Опрос компании YouGov показал, что 42,6% избирателей готовы отдать голоса за правящую Консервативную партию во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном. Главная оппозиционная сила — Лейбористская партия — может рассчитывать на 33,8% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, внеочередные выборы в парламент дают Британии шанс выйти из тупиковой ситуации — отсутствии соглашения об условиях выхода из состава ЕС.

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