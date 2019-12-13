Париж, , 18:06 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы Великобритания после выхода из состава Евросоюза осталась союзником и близким партнером ЕС, а не конкурентом. Об этом Макрон заявил сегодня, 13 декабря, на пресс-конференции по итогам завершившегося саммита ЕС.

«Я хочу, чтобы Великобритания оставалась страной-союзником, другом и очень близким партнером. Условие в том, чтобы мы смогли установить правила лояльных отношений», — сказал Макрон.

Он подчеркнул, что страны ЕС совершенно не хотят видеть в Великобритании «нелояльного конкурента».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на прошедших накануне парламентских выборах в Великобритании Консервативная партия во главе с Борисом Джонсоном победила с большим отрывом от конкурентов. Джонсон теперь снова может сформировать правительство, которое сможет наконец осуществить Brexit.