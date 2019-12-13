Лондон, , 23:09 — REGNUM На улицы Лондона вышли сотни протестующих, недовольных победой консерваторов на выборах и лично премьер-министром Борисом Джонсоном, 13 декабря передает агентство Reuters.

Участники протеста с плакатами «Борис Джонсон — не мой премьер-министр» прошли от офиса главы правительства на Даунинг-стрит к Трафальгарской площади и на некоторое время блокировали автомобильное движение в центре Лондона.

Как сообщало ИА REGNUM, консерваторы Джонсона одержали убедительную победу над партией лейбористов на выборах 12 декабря.

Читайте также: Меркель рада победе Джонсона на выборах в Великобритании