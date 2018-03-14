Владимир Путин в Крыму и Севастополе: подробности

Возведение Крымского моста, который соединит Краснодарский край и Крым через Керченский пролив, началось в 2016 году. А в этом году по самому длинному мосту в России и Европе — его протяженность составляет 19 километров — откроется автомобильное движение.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что сегодня, 14 марта, Владимир Путин лично проверит ход строительства Крымского моста, поговорит с инженерами и строителями

На Крымском полуострове — весна уже идет полным ходом: температура колеблется от 10−20 градусов тепла. На Крымском мосту пасмурно, ветрено и туманно.

Владимира Путина с нетерпением ждут в Крыму. На автодорожной арке моста через Керченский пролив уже собрались журналисты, здесь же — глава Республики Сергей Аксенов , а также министр транспорта Максим Соколов .

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Президента Российской Федерации Владимира Путина сегодня, 14 марта, ждут в Краснодарском крае, в Крыму и в Севастополе. Глава государства лично проконтролирует ход строительства Крымского моста, который должен стать самым длинным мостом в Европе, автомобильное движение по нему планируют открыть уже в этом году. Кроме того, в планах — посещение ещё нескольких крупных строек: аэропорта «Симферополь», который обещают открыть к началу туристического сезона, а также новые ТЭС.

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Сегодня же президента ждут и в Севастополе: программа его визита в город-герой пока не раскрывается, но, по некоторым данным, Владимир Путин побывает на праздничном концерте, посвященном четвертой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.