Министр транспорта РФ: Крымский мост уже на финишной прямой

Симферополь, , 14:40 — REGNUM Стройка автодорожной части крымского моста вышла на финишную прямую, автодорожная часть транспортного перехода готова практически на 100%. Об этом 14 марта журналистам сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«По конструктиву в автодорожной части можно фиксировать практически стопроцентное выполнение. Что касается укладки асфальта, то на сегодняшний день она выполнена практически на 70%. Причём это практически одинаковый показатель и по верхним, и по нижним слоям асфальта», — отметил министр.

В настоящий момент, подчеркнул Максим Соколов, идёт установка барьерного ограждения, светового оборудования — мачт освещения, прокладка соответствующих кабелей, установка соответствующих приборов для организации дорожного движения:

«В общем, можно фиксировать, что стройка автодорожной части крымского моста вышла на финишную прямую».

Как сообщало ИА REGNUM, Крымский мост — самый большой в Европе, его протяжённость составляет 19 километров. Параллельно строятся автомобильная и железнодорожная части. К настоящему времени завершено сооружение основных конструкций автодорожной части, ведутся укладка асфальтового покрытия, установка барьерного ограждения и опор освещения. На объекте трудятся более 10 тысяч строителей.

Изначально автомобильное движение по мосту планировали открыть в декабре 2018 года, а железнодорожное — к декабрю 2019 года. Однако темпы работ позволяют сделать это раньше. В частности, во время традиционного послания Федеральному Собранию 1 марта президент РФ Владимир Путин анонсировал скорый запуск автомобильного движения.

«Уже через несколько месяцев по Крымскому мосту откроется автомобильное движение, а в следующем году и железнодорожное сообщение. Это даст импульс развитию полуострова и всего российского Причерноморья», — заявил президент.