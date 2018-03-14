Крым и Севастополь готовятся встречать Путина

Симферополь, , 09:12 — REGNUM Президент России Владимир Путин посетит 14 марта Краснодарский край, Республику Крым, Севастополь, чтобы осмотреть Крымский мост, новый комплекс аэропорта «Симферополь», две новые ТЭС и принять участие в праздничном митинге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«14 марта президент совершит рабочую поездку в ряд регионов Южного федерального округа: Краснодарский край, Республику Крым, Севастополь. В ходе поездки Владимир Путин осмотрит Крымский мост, возведение которого началось в феврале 2016 года. Это самый длинный мост в России и Европе, его протяжённость составит 19 километров», — сообщают на официальном сайте президента РФ.

Помимо этого глава государства осмотрит новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Симферополь площадью более 78 тысяч квадратных метров, строительство которого началось в мае 2016 года.

Уже к вечеру Владимир Путин прибудет в Севастополь, чтобы посетить праздничный концерт.

«На площади Нахимова уже практически завершены работы по установке новой сцены для праздничного концерта, который начнётся в 18:00, в честь приближающейся годовщины референдума. Возле Дворца детского и юношеского творчества также установлен большой экран», — сообщили в пресс-службе правительства города, отметив, что на мероприятии выступят Олег Газманов, группа «Любэ» и «Хор Турецкого».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 марта 2018 года крымчане впервые примут участие в выборах президента РФ. Единый день голосования совпал с годовщиной подписания в 2014 году договора о принятии в состав Российской Федерации Республики Крым и Севастополя.

Отметим, что благодаря поправкам в законодательство, граждане страны теперь вправе проголосовать не по месту прописки, а по месту фактического проживания без предупреждения избиркома, к которому он приписан.

На полуострове будут действовать 27 территориальных избирательных комиссий и 1167 участковых комиссий. В целом, на организацию выборов в Крыму было выделено более 163 млн рублей.

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