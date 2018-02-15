Новая инфраструктура позволит Крыму принять в два раза больше туристов

Симферополь, , 15:37 — REGNUM Транспортная инфраструктура Крыма позволяет на сегодняшний день принять до 6 млн туристов, но после открытия Крымского моста и нового терминала аэропорта Симферополь эти показатели вырастут почти вдвое. Об этом 15 февраля на пресс-конференции в Симферополе сообщил глава комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«С той транспортной логистикой, которая у нас есть, можно принять максимум шесть миллионов человек. Больше наш старый аэропорт и паромная переправа не могут осилить. Но после введения в эксплуатацию Крымского моста и нового терминала аэропорта Симферополь полуостров сможет принимать 8—10 миллионов туристов», — отметил парламентарий.

По его словам, главная задача — это повышение качества услуг на полуострове, чтобы количество желающих вернуться, а также порекомендовать отдых в Крыму другим людям только росло.

Министр курортов и туризма РК Вадим Волченко также подчеркнул, что в 2017 году на отдых в Крым приехали около 800 тысяч граждан Украины.

«Как вы понимаете, мы не просто спокойно, а доброжелательно к этому относимся, в отличие от того, как принимают крымчан в сопредельном государстве. Мы один народ и ничего с этим не сделаем», — отметил Волченко.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минкурортов РК, в 2017 году Крым посетило более 5 млн туристов, при этом специалисты зафиксировали снижение турпотока на 4,2% по сравнению с январем — августом 2016 года, когда на полуострове побывали 5,57 миллиона отдыхающих. В 2015 году — 4,6 миллиона человек.

Глава региона Сергей Аксёнов позже отмечал, что туристы, приезжающие в Крым, по-прежнему предпочитают «дикий» отдых и частный сектор гостиницам и пансионатам.

«Это информация к размышлению и для курортного бизнеса, и для органов власти. Главное на сегодняшний день — обеспечить модернизацию курортной инфраструктуры, высокий уровень сервиса, разумное и конкурентоспособное соотношение «цена-качество» услуг. Причём делать это надо в сжатые сроки. С открытием нового аэропорта (май 2018 года), автомобильного моста через Керченский пролив (декабрь 2018-го) и особенно железнодорожного моста (декабрь 2019-го) туристический поток резко вырастет. Мы должны быть к этому готовы», — комментировал ситуацию чиновник.

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