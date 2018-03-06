Свердловская область ждёт Владимира Путина

Екатеринбург, , 00:24 — REGNUM Свердловскую область сегодня, 6 марта, посетит президент России Владимир Путин. Его ожидают в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

По информации пресс-службы Кремля, в Нижнем Тагиле Владимир Путин посетит научно-производственную корпорацию «Уралвагонзавод», где пообщается с рабочими завода и примет участие в VI Всероссийском форуме рабочей молодёжи. А в Екатеринбурге он проведёт совещание по вопросу развития системы среднего профессионального образования.

Сообщения о том, что глава государства перед выборами побывает на Урале, прозвучали в местных СМИ ещё в январе. Было даже озвучено предположение, что взрыв телебашни в центре города могут приурочить к его приезду, чтобы он своими глазами увидел, как уходит в небытие самый высокий долгострой России, а с ним и целая эпоха жизни уральцев.

Немаловажным для уральцев является подготовка к чемпионату мира по футболу: в мае — июле Екатеринбург примет футбольные матчи. Всего пройдёт четыре игры, сыграют восемь команд. Наверняка будут затронуты и экологические проблемы Нижнего Тагила, которые прозвучали в ежегодном послании президента 1 марта.

«Трудно говорить о долгой и здоровой жизни, если до сих пор миллионы людей вынуждены пить воду, которая не соответствует нормам, если выпадает чёрный снег, как в Красноярске, а жители крупных индустриальных центров из-за смога неделями не видят солнца, как в Череповце, Нижнем Тагиле, Челябинске, Новокузнецке и некоторых других городах», — сказал Владимир Путин.

Отметим, нынешняя поездка в Свердловскую область для Владимира Путина уже шестая с 2012 года. Предыдущая была 9−10 июля 2017 года. Президент России принял участие в торжественной церемонии открытия международной промышленной выставки «Иннопром» и осмотрел её экспозицию.

Ранее читайте: Путин дал старт «Иннопрому-2017»

Тогда же он посетил спортивный комплекс «Дацюк-арена», который был построен на средства президентского гранта, и ознакомился с проектом спортивно-образовательного кластера, который планируется создать в новом микрорайоне Екатеринбурга «Солнечный».

Также читайте: Путин посетил спорткомплекс, построенный на средства президентского гранта

Отметим, внимание спорту президент России в тот раз уделил повышенное. Так, он встретился с боксёром Денисом Лебедевым, который в седьмой раз защитил титул WBA, и поздравил его с победой.

Далеко идущие последствия имела его встреча с главой Свердловской области Евгением Куйвашевым. Владимир Путин сообщил о том, что подпишет указ о праздновании 300-летия Нижнего Тагила, но главное — передал Куйвашеву жалобы свердловчан, которые поступили на состоявшуюся в июне прямую линию. Одно из обращений касалось ситуации на «Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий». Рабочие завода передали на прямую линию слова одного из владельцев предприятия, который якобы заявил им, что не отдаст долги по зарплате до тех пор, пока к нему не обратится президент России.

«Во-первых, надо понять: если это так, то откуда такая «борзота», такое хамство по отношению к людям. Вы и сами на это посмотрите, но, думаю, что, может быть, этого будет недостаточно, я ещё попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру разобраться. Может быть, этого и нет, я не знаю, но нужно понять, что там реально происходит», — сказал Владимир Путин.

Ранее по теме: Путин потребовал разобраться с невыплатой зарплаты в Нижнем Тагиле

Также он передал главе региона жалобы жителей Екатеринбурга на то, что их заставляют за свой счёт ремонтировать фасады домов, и на то, что в городе Ирбите из строя вышли очистные сооружения.

«Вышли из строя очистные сооружения, это вообще серьёзный вопрос. Экологи бьют тревогу, но дело не в экологах, а в людях. Надо немедленно с этим разобраться, просто немедленно», — потребовал президент.

Речь в жалобах шла и о медицинском обслуживании населения. Владимира Путина возмутило нерегулярное получение льготных лекарств и то, что муниципальные единицы переводятся в платные учреждения.

«Муниципальные медицинские учреждения — это же муниципальная собственность. Это практически скрытая приватизация, если там открывают чисто платные клиники. Поэтому я Вас прошу на это обратить внимание», — поручил он тогдашнему губернатору.

Также президент России процитировал одного из свердловчан по поводу качества медицины. «Так плохо, как сейчас, не было никогда», — написал гражданин Владимиру Путину.

Также читайте: Уральцы Путину о медицине: «Так плохо, как сейчас, не было никогда»

Слова президента Российской Федерации стали руководством к действию. Особенно в том, что касалось ситуации на нижнетагильском заводе. Не успел глава государства покинуть гостеприимную Свердловскую землю, как работникам предприятия уже начали выдавать зарплату.

Ранее читайте: После вмешательства Путина рабочим свердловского завода выдают зарплату

А затем своё заявление сделали органы СКР. Оказалось, что уголовное дело по факту невыплаты зарплаты ранее уже было возбуждено. Его расследовали сотрудники свердловского управления СКР. После поднятой шумихи председатель комитета Александр Бастрыкин взял дело на контроль. По факту деятельности руководства завода было возбуждено три уголовных дела. Все их объединили в одно производство.

Ранее читайте: Невыплата зарплаты на Урале: Бастрыкин взял дело под контроль

Также читайте: Скандальный завод на Урале — возбуждено три уголовных дела

Занялись свердловские власти и другими жалобами, переданными Путиным Куйвашеву. Всего их оказалось около 30.

Ранее по теме: Свердловские власти озвучили жалобы, переданные Путиным Куйвашеву

Ещё одна поездка состоялась 23 ноября 2015 года. В Нижнем Тагиле Владимир Путин провёл заседание президиума Госсовета по вопросу реализации государственной политики в сфере импортозамещения в субъектах Российской Федерации, а также посетил физкультурно-оздоровительный комплекс «Президентский», Нижнетагильский драматический театр имени Д. Н. Мамина-Сибиряка и цех Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод».

Также по теме: Путин посетил Уралвагонзавод

В Екатеринбурге же президент принял участие в церемонии открытия Президентского центра Б. Н. Ельцина, также известного как «Ельцин-центр».

Ранее читайте: Путин прочитал торжественную речь на открытии «Ельцин-Центра»

11 ноября 2013 года президент также посетил Свердловскую область. И снова повод был крупный — X Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. На этом форуме между двумя странами был подписан пакет документов. Среди них договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в ХХI веке.

Также по теме: В Екатеринбурге началось заседание российско-казахстанского форума с участием Путина

Также Владимир Путин посетил предприятие «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Он поздравил сотрудников предприятия с началом серийного производства поездов «Ласточка».

Отметим, в 2013 году президент России посещал Екатеринбург дважды. 3−4 июня он находился на саммите «Россия — Европейский союз», который проходил как раз в столице Среднего Урала.

В первый день саммита, 3 июня, глава государства встретился с председателем Европейского совета Херманом Ван Ромпёем, председателем Европейской комиссии Жозе Мануэлом Баррозу и верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон. А 4 июня принял участие в рабочем заседании саммита.

Ранее читайте: Участники саммита Россия — ЕС высоко оценили Екатеринбург

А также: Владимир Путин прибыл в Екатеринбург на саммит «Россия — ЕС»

Кроме того, участники встречи осмотрели макет заявочного проекта Екатеринбурга на право проведения Всемирной универсальной выставки «Экспо-2020». Напомним, что в 2013 году Екатеринбург боролся за право принять эту выставку, но в ноябре 2013-го проиграл.

Первая поездка Владимира Путина в Свердловскую область за время его нынешнего президентского срока прошла 10 мая 2012 года. Он посетил Нижний Тагил, где провёл совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса. Речь на нём шла о новых требованиях к российскому ОПК. Также президент России ознакомился с работой корпорации «Уралвагонзавод» и провёл встречу с сотрудниками предприятия.

Ранее по теме: Отечественному ОПК нужно совершить настоящий технологический прорыв: Путин

Не обошлось в тот раз без президентской критики в адрес местных властей. Владимир Путин раскритиковал работу тогдашнего мэра Нижнего Тагила. В частности, глава государства отметил, что остался недоволен дорогами города.

Также читайте: Владимир Путин подверг критике мэра свердловского Нижнего Тагила