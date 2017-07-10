Уральцы Путину о медицине: «Так плохо, как сейчас, не было никогда»

Екатеринбург, , 08:44 — REGNUM Парадные отчёты свердловских чиновников об улучшении ситуации в медицине натолкнулись на мнения простых граждан. Люди заявляют: так плохо, как сейчас, не было никогда, передаёт корреспондент РЕ.

В поисках правды граждане обратились на «Прямую линию» президента России Владимира Путина, которая прошла в июне. Многие вопросы не прозвучали в прямом эфире. Но глава государства ознакомился с проблемами жителей Свердловской области. Вчера, 9 июля, он встретился с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым и передал ему ворох обращений жителей региона.

Немалая часть таких обращений касается здравоохранения и льготного лекарственного обеспечения. «Нерегулярное получение льготных лекарств, муниципальные единицы переводятся в платные учреждения. Так мы не договаривались никогда. Что это такое?», — возмутился президент России.

Он добавил, что объём платных услуг может расти, но они должны быть добровольными и при этом объём бесплатных услуг снижать нельзя. А перевод муниципальных учреждений в платные клиники Путин расценил как скрытую приватизацию. Также глава государства сообщил Куйвашеву, что жители региона сообщают о нехватке специалистов. «Такая оценка, как здесь звучит, просто настораживает. Я Вам прочитаю: «Так плохо, как сейчас, не было никогда», — цитирует Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Добавим, свердловские чиновники в своих официальных отчётах заявляют о росте заработной платы врачей и среднего медицинского персонала. В марте 2017 года Куйвашев заявил о том, что уровень доходов врачей якобы уже достиг 190% от средней зарплаты по региону, и поручил правительству довести этот уровень до 200%.Если учесть, что средняя зарплата по региону составляет около 33 тыс. рублей, то цифры действительно впечатляющие.

Впрочем, сами медики обвинили чиновников в лукавстве. Как ранее сообщал корреспонденту ИА REGNUM один из врачей Каменска-Уральского, его оклад составляет 17 тыс. рублей. Если к этому прибавить уральский коэффициент и надбавки за вредность, то выйдет порядка 25 тыс. рублей. Чтобы заработать больше, врачи вынуждены брать дежурства, работать на износ.

Увеличению нагрузки на медиков способствует и сокращение их числа. В мае региональный Минздрав официально заявил: за 2016 год в Свердловской области снизилось количество врачей.

Отметим, свой негативный вклад в здравоохранение внесла и оптимизация медицины. Одной из её задач было сократить персонал и оставшимся повысить зарплату. В итоге некоторые медучреждения вовсе закрылись. В Кировграде ликвидировали родильный дом, а в Алапаевске добрались до морга. «Морг у нас закрыт. А рожать и лечиться — в соседние города, куда не менее часа езды», — заявляла в социальных сетях одна из жительниц города.

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