После вмешательства Путина рабочим свердловского завода выдают зарплату

Нижний Тагил, Свердловская область, , 11:39 — REGNUM В Свердловской области возобновлена выплата зарплаты сотрудникам «Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий», разобраться с ситуацией на котором президент России Владимир Путин просил врио губернатора Евгения Куйвашева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Напомним, сотрудники предприятия обратились за помощью к Владимиру Путину. Президент 9 июля передал их обращение Куйвашеву и потребовал разобраться. Сразу после этого областные чиновники зашевелились. В Нижний Тагил были направлены министр промышленности области Сергей Пересторонин и глава регионального Минстроя Михаил Волков. Туда же прибыли представители прокуратуры.

В итоге 10 июля собственники предприятия возобновили выплаты. В пресс-службе губернатора заявляют: проблема решена.

Отметим, изначально долги были перед 195 гражданами. По факту невыплаты зарплаты расследуется уголовное дело. Ход расследования на личный контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин.

Добавим, завод был создан в 1964 году и изготавливает термоизоляционную продукцию. С 2014 года здесь на 70% было снижено производство. 25 января 2017 года завод был признан банкротом.

По сведениям прокуратуры, на 15 июня 1905 работникам были должны 13,3 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Невыплата зарплаты на Урале: Бастрыкин взял дело под контроль