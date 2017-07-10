Невыплата зарплаты на Урале: Бастрыкин взял дело под контроль

Екатеринбург, , 09:12 — REGNUM Уголовное дело о невыплате зарплаты работникам Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий истребовано в центральный аппарат СКР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Соответствующее поручение дал председатель СКР Александр Бастрыкин. Ожидается, что центральный аппарат проведёт проверку по данному делу.

Отметим, сейчас уголовное дело находится в производстве следственного управления СКР по Свердловской области. 195 работникам завода в период с апреля 2016 по январь 2017 года не выплачивали заработную плату.

Вчера, 9 июля, президент России Владимир Путин встретился с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым и передал ему обращения и вопросы граждан, поступившие на «Прямую линию». Среди них было и обращение работников нижнетагильского завода. Президент поручил Куйвашеву разобраться в ситуации.

Также делом плотно занялся СКР. Александр Бастрыкин поручил проверить, насколько полно, качественно и интенсивно по уголовному делу проводятся следственные действия. Ход расследования он взял на личный контроль.

Областные власти уже заявили, что руководство завода не обращалось к ним за помощью и не пыталось войти в какие-либо программы.

Добавим, сумма задолженности в официальных источниках отсутствует. Впрочем, это не первое уголовное дело по факту невыплаты зарплаты на данном предприятии. Ранее прокуратура заявляла о расследовании дела о невыплате денег 200 работникам. За период с ноября 2015 по август 2016 года людям задолжали около 5 млн рублей.

По данным на 8 сентября 2016 года, деятельность предприятия была приостановлена.

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