Скандальный завод на Урале — возбуждено три уголовных дела

Нижний Тагил, Свердловская область, , 12:04 — REGNUM По факту деятельности руководства «Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий» возбуждено три уголовных дела. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Одно из них — по факту невыплаты работникам зарплаты в период с апреля 2016 по январь 2017 года. Потерпевшими признаны боле 170 человек, а общая сумма долга превышает 13 млн рублей. В качестве подозреваемых уже допрошены директор завода и один из учредителей.

Ещё одно уголовное дело расследуется по факту сокрытия денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов». По данным следствия, сумма скрытых средств составила примерно 4 млн рублей. Ещё одно дело было возбуждено по факту мошенничества, сумма которого около 4 млн рублей.

Сейчас все три дела соединены в одно производство. Расследование ведёт группа следователей регионального управления СКР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 июля президент России Владимир Путин передал врио губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву обращения и жалобы свердловчан, поступившие на «прямую линию», и потребовал разобраться. Среди них и обращение сотрудников нижнетагильского завода о невыплате им зарплаты.

Отметим, уголовное дело об этом ранее уже расследовалось. А сегодня, 10 июля, пресс-служба губернатора заявила, что руководство завода уже начало погашать долги перед работниками.

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