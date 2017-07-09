Путин потребовал разобраться с невыплатой зарплаты в Нижнем Тагиле

Екатеринбург, , 20:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин передал врио губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву обращения граждан, поступившие на «Прямую линию» в июне. Вам нужно будет лично этим заниматься», — заявил глава государства в ходе рабочей встречи с Куйвашевым.

Путин отметил, что администрация президента сейчас анализирует вопросы на «Прямую линию». И среди них много поступило из Свердловской области.

В качестве одного из примеров он привёл обращение работников Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий. Люди жалуются на невыплату зарплаты.

«Владелец завода — надо, конечно, это проверять, но если на самом деле так, звучит странно — якобы, заявил рабочим: пока президент лично ко мне не обратится, ничего не получите. Надо понять: если это так, то откуда такое хамство по отношению к людям», — напутствовал Путин Куйвашева.

Также он передал врио губернатора жалобы на ремонт фасадов в Екатеринбурге за счёт жильцов, состояние очистных сооружений в городе Ирбите, проблемы с обеспечением льготными лекарствами и нехватку медиков.

«Действительно, если посмотреть в целом на развитие здравоохранения, оно развивается и развивается хорошими темпами», — отметил президент России. Но при этом добавил: «за этими обобщенными показателями нельзя забывать о конкретных проблемах, с которыми сталкиваются люди».

Врио губернатора пообещал лично разобраться с каждым случаем, названным Путиным. Напомним, президент России прибыл в Екатеринбург 9 июля. На Урале он пробудет два дня.