Свердловские власти озвучили жалобы, переданные Путиным Куйвашеву

Екатеринбург, , 13:06 — REGNUM В Свердловской области чиновники озвучили жалобы, с которыми жители региона обратились к президенту России Владимиру Путину. А врио губернатора Евгений Куйвашев подписал перечень поручений своим подчинённым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Всего Путин передал Куйвашеву около 30 обращений. Они связаны с ремонтом и состоянием многоквартирных домов, качеством предоставления коммунальных услуг, оказанием социальной помощи и т.д.

В дополнение к этому власти региона получили несколько сигналов о ситуациях, похожих на ту, в которой оказались сотрудники Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий. Граждане заявляют о задержках с выплатой заработной платы.

Жалобы Путину направили жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Тавды и других муниципалитетов региона. Теперь ими займутся вице-губернаторы и министры. На решение вопросов или на разработку плана по изменению ситуации им дано две недели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 июля Путин передал Куйвашеву жалобы свердловчан, поступившие ему на «Прямую линию». Особо он отметил обращения по поводу состояния здравоохранения и проблем с льготным лекарственным обеспечением. Также резонансной стала поднятая Путиным тема о невыплате зарплаты сотрудникам Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий.

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