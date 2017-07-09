Путин посетил спорткомплекс, построенный на средства президентского гранта

Екатеринбург, , 20:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин 9 июля посетил в Екатеринбурге спортивный комплекс «Дацюк-арена» для юных хоккеистов, который был построен с привлечением средств президентского гранта, а также регионального и местного бюджетов. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Свердловской области.

Арена названа в честь хоккеиста, олимпийского чемпиона Павла Дацюка, который начинал свой путь в спортивной школе «Юность». Новый спорткомплес возведён именно на базе «Юности». Сумма гранта составила 100 млн рублей. Ещё 88 млн выделили из областного бюджета, а 63 млн — из городского. На площади 6 тыс. кв. метров находятся два ледовых поля, специализированный хоккейный тренажёрный зал, два малых бросковых зала с синтетическим льдом и т.д. Сейчас здесь обучаются 600 детей и подростков.

Также на средства уже другого гранта президента идёт строительство «Авто-арены» в жилом районе «Солнечный». Первый камень был заложен в декабре 2016 года. Областные власти считают, что он выведет развитие детско-юношеского хоккея на новый уровень. На 12,6 тыс. кв. метров планируются два больших ледовых поля, классы теории, тренажёрные залы, столовая на 120 человек, блок для проживания юных спортсменов и восстановительный медицинский центр. Заниматься здесь сможет тысяча человек.

Построить комплекс планируется в 2019 году. А пока Владимир Путин ознакомился с проектом «Авто-арены».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России прибыл в Екатеринбург 9 июля. Завтра, 10 июля, он покинет Средний Урал.

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