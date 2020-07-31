Ташкент, , 12:07 — REGNUM Темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) Узбекистана ускорятся во второй половине 2020 года, сообщили в Центральном банке республики.

По данным Центробанка, экономический рост в конце 2020 года достигнет 1,5−2%. Это станет возможным благодаря мерам по восстановлению экономики и поддержанию основных секторов экономики.

Отмечается, что основными драйверами экономики останутся строительство, сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность. В Центробанке также надеются на экономический рост за счет роста кредитования экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2020 года валовой внутренний продукт (ВВП) Узбекистана составил 255,2 трлн сумов ($25 млрд), что на 0,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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