Нью-Йорк, США, 16 апреля, 2024, 01:31 — ИА Регнум. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси по итогам заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций 15 апреля сообщил о планах посетить Россию и Украину в ближайшем будущем.

Иван Шилов ИА REGNUM Рафаэль Гросси

«Да, нужно на Украину и в Россию, как мы это делали с самого начала. Нужно поддерживать каналы коммуникации», — указал Гросси в беседе с журналистами.

По его словам, на данный момент он не может назвать точные даты визитов, однако заверил, что в ближайшее время всё будет согласовано. Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ предложит России и Украине провести оценку технического состояния Запорожской атомной электростанции до конца текущего года.

Как передавало ИА Регнум, Рафаэль Гросси также признал, что на Запорожской АЭС нет тяжёлого вооружения, однако на данный момент МАГАТЭ не может обозначить виновных в атаках на станцию, поскольку агентство якобы не располагает необходимыми доказательствами для озвучивания подобных заявлений.

В ходе выступления на заседании СБ ООН генеральный директор МАГАТЭ заявил, что последние атаки на Запорожскую АЭС стали прецедентом, нарушившим основные принципы физической и ядерной безопасности станции, и призвал немедленно прекратить какие-либо удары по территории объекта.

7 апреля украинские беспилотные летательные аппараты атаковали ЗАЭС в районе столовой спустя 20 минут после планового обхода территории экспертами МАГАТЭ. В результате инцидента повреждения получил грузовой автомобиль. Позднее дроны атаковали купол шестого энергоблока. Критических повреждений зафиксировано не было, радиационный фон не изменился.

Позднее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил нападения на Запорожскую АЭС и призвал немедленно прекратить любые попытки атаковать объекты на территории электростанции. К призыву МАГАТЭ прекратить атаки на объект также присоединилась Организация Объединённых Наций.