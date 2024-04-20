Энергодар, Запорожская область, 20 апреля, 2024, 09:19 — ИА Регнум. Работу Запорожской атомной электростанции можно будет возобновить после нормализации обстановки и при наличии всех обеспечивающих энергетическую безопасность условий. Об этом 20 апреля рассказала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Александр Полегенько/ТАСС

«Мы знаем, как запустить блоки в случае нормализации обстановки. Для этого необходимо выполнение всех условий, обеспечивающих энергетическую безопасность», — привело её слова РЕН ТВ.

Яшина отметила, что коллектив ЗАЭС технически и организационно готов к восстановлению работы станции, однако для этого в том числе необходимо, кроме обеспечения безопасности, время.

«Мы зависим от множества внешних факторов. В том числе с подключением к сети», — пояснила директор по коммуникациям ЗАЭС.

Как сообщало ИА Регнум, 18 апреля Международное агентство по атомной энергии зафиксировало очередную попытку атаки дрона по учебному центру ЗАЭС. В МАГАТЭ отметили, что это третья попытка атаковать учебный центр после ещё двух, произошедших на прошлой неделе.

Ранее в этот же день в пресс-службе ЗАЭС сообщили о нейтрализации дрона ВСУ, атаковавшего уникальный тренажёрный центр станции. В результате атаки никто не пострадал и нет разрушений.

Украинские БПЛА 7 апреля атаковали ЗАЭС в районе столовой через 20 минут после планового обхода территории экспертами МАГАТЭ. При этом получил повреждения разгружавший продукты грузовик.

Позднее в этот же день ещё два дрона ВСУ атаковали район грузового порта станции и купол шестого энергоблока. Строение не получило критических повреждений, радиационный фон на станции не изменился.