Вена, 16 апреля, 2024, 01:04 — ИА Регнум. Оценку технического состояния Запорожской АЭС (ЗАЭС) с точки зрения безопасности планирует предложить провести России и Украине Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом 15 апреля заявил журналистам глава агентства Рафаэль Гросси.

Иван Шилов ИА REGNUM Рафаэль Гросси

«Ситуация начинает представлять собой новые вызовы. Уже два года такая большая АЭС практически выключена. Это беспрецедентная ситуация. Так что начинают появляться определённые вопросы, связанные с безопасностью. Так что мы говорим с руководством станции», — пояснил Гросси.

Как указал глава МАГАТЭ, на Запорожской АЭС необходимо провести ряд проверок безопасности. По словам Гросси, требуется проверить состояние множества механических частей, насосов, трубопроводов, а также топлива.

При этом Гросси подтвердил, что МАГАТЭ планирует переговорить по вопросу ЗАЭС и с Россией, и с Украиной. Кроме того, проведение проверки будет согласовано с управлением станции.

Глава МАГАТЭ выразил надежду на то, что оценку технического состояния ЗАЭС удастся провести в текущем году.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава МАГАТЭ назвал безрассудными атаки на Запорожскую АЭС. По мнению Гросси, атаки являются прецедентом, нарушившим основные принципы физической и ядерной безопасности станции.

7 апреля украинские беспилотники атаковали ЗАЭС в районе столовой спустя 20 минут после планового обхода территории экспертами МАГАТЭ. В результате инцидента повреждения получил грузовой автомобиль. Позднее дроны атаковали купол шестого энергоблока. Критических повреждений зафиксировано не было, радиационный фон не изменился.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил нападения на Запорожскую АЭС и призвал немедленно прекратить любые попытки атаковать объекты на территории электростанции. К призыву МАГАТЭ прекратить атаки на ЗАЭС присоединилась Организация Объединённых Наций.