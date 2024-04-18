Москва, 18 апреля, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию может состояться в конце мая, заявила на брифинге 18 апреля официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

POOL/Global Look Press Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси

«Не исключаем, что она [поездка] может состояться в конце мая», — заявила дипломат.

При этом она добавила, что российской стороне никакого запроса на инспекцию технического состояния Запорожской АЭС со стороны МАГАТЭ не поступало. Захарова отметила, что заявления на этот счёт появлялись только в публичной плоскости. России непонятно, какое отношение к этому атомному объекту имеет Украина.

Как сообщало ИА Регнум, Гросси по итогам заседания Совета Безопасности ООН 15 апреля сообщил о планах посетить Россию и Украину в ближайшем будущем. Он не называл точные даты визитов, однако заверил, что в ближайшее время всё будет согласовано. Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ предложит Москве и Киеву провести оценку технического состояния ЗАЭС до конца года.

В ходе выступления на заседании Совбеза ООН генеральный директор МАГАТЭ 15 апреля заявил, что последние атаки на Запорожскую АЭС стали прецедентом, нарушившим основные принципы физической и ядерной безопасности станции. В этой связи он призвал немедленно прекратить какие-либо удары по территории объекта.