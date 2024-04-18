Энергодар, Запорожская область, 18 апреля, 2024, 12:27 — ИА Регнум. В Энергодаре нейтрализовали украинский беспилотник, атаковавший уникальный тренажёрный центр Запорожской атомной электростанции. Об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе АЭС.

Dmitry Grigoriev/Global Look Press

В пресс-службе станции добавили, что дрон Вооружённых сил Украины нейтрализовали над крышей корпуса «Г» учебно-тренировочного центра ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажёр реакторного зала.

«В результате атаки никто не пострадал. Разрушений нет», ― говорится в сообщении станции в Telegram-канале.

В пресс-службе станции заявили, что это вторая атака на УТЦ. Первый прилёт зафиксировали 9 апреля.

Как сообщало ИА Регнум, 7 апреля беспилотники ВСУ атаковали ЗАЭС в районе столовой спустя 20 минут после планового обхода территории экспертами МАГАТЭ, в результате чего получил повреждения разгружавший продукты грузовой автомобиль.

Позднее ещё два беспилотника атаковали район грузового порта станции и купол шестого энергоблока. Критических повреждений строение не получило, радиационный фон не изменился.

В МИД заявили, что вина за удары по Запорожской АЭС, а также за их последствия в полной мере лежит на помогающие Киеву странах.

Помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча 11 апреля заявил, что организация присоединилась к призыву МАГАТЭ немедленно прекратить атаки на Запорожскую АЭС. Ни одно государство не получает выгоды ни в военном смысле, ни в политическом, атакуя ядерные объекты, отметил он.

Директор станции Юрий Черничук заявил, что в неделю над территорией Запорожской АЭС фиксируют около 120 украинских беспилотников.

В постпредстве России при международных организациях в Вене заявили, что повреждения инфраструктурных объектов могут сказаться на работе ЗАЭС, они грозят катастрофой. В дипмиссии подчеркнули, что в Международном агентстве по атомной энергии должны осудить киевский режим за атаку станции.