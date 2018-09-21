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Центробанк аннулировал лицензию у «Михайловского ПЖСБ»

Экономика

В связи с решением собрания акционеров кредитного учреждения о добровольной ликвидации банка

Москва, 21 сентября 2018, 12:09 — REGNUM  Центральный банк Российской Федерации аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Михайловский Промжилстройбанк», говорится 21 сентября в сообщении регулятора.

Соответствующее решение принято в связи с решением собрания акционеров данного кредитного учреждения о добровольной ликвидации банка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центробанк отозвал лицензию у костромского «Аксонбанка», поскольку бизнес-модель кредитной организации носила выраженный кэптивный характер — основным направлением деятельности банка являлось финансирование оптово-розничных организаций, связанных с бизнесом собственника банка.

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