Центробанк аннулировал лицензию у «Михайловского ПЖСБ»

Москва, , 12:09 — REGNUM Центральный банк Российской Федерации аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Михайловский Промжилстройбанк», говорится 21 сентября в сообщении регулятора.

Соответствующее решение принято в связи с решением собрания акционеров данного кредитного учреждения о добровольной ликвидации банка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центробанк отозвал лицензию у костромского «Аксонбанка», поскольку бизнес-модель кредитной организации носила выраженный кэптивный характер — основным направлением деятельности банка являлось финансирование оптово-розничных организаций, связанных с бизнесом собственника банка.

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