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Узбекистан и Белоруссия открыли завод по производству экскаваторов

Экономика

Полностью проект планируется реализовать в 2018-2021 годах

Узбекистан и Белоруссия открыли завод по производству экскаваторов
Иллюстрация: President.gov.by
Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев открыли новый корпус белорусско-узбекского предприятия «Амкодор-Агротехмаш», 13 сентября 2018 года

Ташкент, 13 сентября 2018, 21:32 — REGNUM  Президенты Узбекистана и Белоруссии Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко открыли совместное предприятие по производству сельскохозяйственных экскаваторов, сообщает 13 сентября издание «Подробно.uz».

Полностью проект планируется реализовать в 2018—2021 годах. Его общая стоимость составляет $33 млн. В рамках первого этапа на заводе «Амкодор-Агротехмаш» будут производиться строительные и сельскохозяйственные экскаваторы 12 видов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Узбекистан с официальным визитом прибыл Александр Лукашенко. В рамках визита состоялся бизнес-форум, в ходе которого было подписано 82 экспортно-импортных контракта на сумму $193,3 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Предприниматели Белоруссии и Узбекистана подписали контракты на $193 млн

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Экономика Узбекистана
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