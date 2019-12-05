Фо Франции проходят очередные протесты и беспорядки. В городах Нант и Лион полиции пришлось применять против демонстрантов слезоточивый газ. По всей стране десятки арестованных. Причина забастовок — недовольство пенсионной реформой.

Президент Франции Эммануэль Макрон спокойно относится к происходящему. Как подчеркнули в Елисейском дворце, глава государства поддерживает право французов на забастовки.

Подробности в трансляции ИА REGNUM.