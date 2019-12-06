Вена, , 18:19 — REGNUM Расследование нужно провести в связи с ранениями трёх журналистов во время протестов во Франции, сообщил 6 декабря представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир в Twitter.

По словам представителя европейской организации, нападения на журналистов — очень тревожная новость, требующая расследования. Он назвал имена пострадавших: Гаспар Гланц, Таха Бухафис и фотокорреспондент Anadolu Мустафа Ялчын.

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Напомним, 6 декабря в Париже продолжаются протесты, которые подавляются полицией. Накануне, 5 декабря, были ранены три журналиста, причём Бухафис получила ранение в колено, Гланц также ранен в ногу, а Ялчын госпитализирован с травмой глаз.

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