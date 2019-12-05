Париж, , 12:34 — REGNUM Эйфелева башня в Париже закрыта для посещения 5 декабря из-за общенациональной забастовки. Сообщение об этом опубликовано в микроблоге достопримечательности в Twitter.

«В связи с общенациональной забастовкой я сегодня закрыта», — гласит сообщение от имени башни.

Отмечено, что доступ к эспланаде — пространству перед башней — по-прежнему открыт и бесплатен.

Как сообщало ИА REGNUM, массовая забастовка во Франции объявлена в связи с подготовкой пенсионной реформы. В Париже мобилизованы 6 тыс. полицейских, многие культурные учреждения приостановили работу.

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