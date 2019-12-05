Париж, 5 декабря 2019, 19:36 — REGNUM Несколько крупных столкновений с полицией произошло во время массовых протестов во Франции, 5 декабря передает агентство Reuters.
Самые крупные беспорядки произошли в Нанте, где полиции пришлось применять против демонстрантов слезоточивый газ.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря во Франции прошел массовый протест профсоюзов с требованием отмены инициатив правительства по изменению пенсионной системы.
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