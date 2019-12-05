Париж, , 14:43 — REGNUM В Елисейском дворце в Париже заявили, что «президент Франции спокоен», передает BFM TV.

«Президент республики спокоен, решителен, внимателен к соблюдению общественного порядка и неудобствам, которым подвергаются французы. Он уважает право на забастовку и жителей страны, которые решили выразить мирно их протест проекту», — говорится в заявлении Елисейского дворца, официальной резиденции президента Эммануэля Макрона.

Согласно заявлению, реформы должны проводиться в процессе консультаций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее префектура полиции Парижа через свой аккаунт в Twitter, объявила о проведении 2777 профилактических проверок и 8 задержаний.

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