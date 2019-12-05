Париж, , 16:52 — REGNUM Забастовка городского транспорта Парижа будет продолжаться до 9 декабря, сообщает 5 декабря телеканал BFMTV со ссылкой на информацию представителей профсоюза парижской транспортной компании RATP.

По этой причине, отмечает телеканал, в столице Франции до начала следующей недели общественный транспорт будет работать с перебоями.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря во Франции началась общенациональная забастовка, в результате которой по всей стране нарушены графики работы транспортной системы.

В Париже остановились 11 линий метрополитена, на маршрутах работают не более 30% трамваев и автобусов.

В забастовке, помимо транспортников, принимают участие преподаватели, медики и специалисты иных профессий. Поводом для акции протеста стали планы правительства провести пенсионную реформу, в рамках которой будут ущемлены интересы некоторых категорий населения.

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