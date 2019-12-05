Париж, , 14:16 — REGNUM Префектура полиции Парижа сообщила через свой аккаунт в Twitter, что в столице было проведено 2777 профилактических проверок и 8 задержаний, передает BFM TV.

Издание отмечает, что ранее глава полиции издал указ, запрещающий «любой сбор людей» в нескольких районах столицы 5 декабря. Запрет касается Елисейских Полей, в том числе Елисейского дворца, и министерства внутренних дел, а также периметр у здания Национальной ассамблеи, правительства и окрестности собора Нотр-Дам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава французской партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон осудил «методы» главы полиции Парижа Дидье Лальмана.

Читайте ранее в этом сюжете: Главу полиции Парижа обвинили в «использовании методов психопата»