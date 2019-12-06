Париж, , 20:15 — REGNUM Эксперты считают, что 5−8 декабря туристам находиться в Париже целом безопасно — однако посоветовали воздержаться от поездки, если есть возможность сдвинуть даты, сообщает информационный портал TourDom.ru.

6 декабря общенациональная стачка во французской столице не прекратилась — с самого утра движение в центре города перекрыто. По имеющимся данным, более 90% скоростных поездов и 70% региональный поездов не будут ходить из-за отказа железнодорожников выходить на работу. В такой ситуации туристам может быть тяжело находиться в Париже, — так, например, Виктор Кривенцов, генеральный директор принимающей компании «Илвес-Тур», прокомментировал на своей стране в Facebook: «Гулять в такую погоду по довольно мрачному городу, заполненному из-за забастовки грудами мусора, с пробками на дорогах, раздраженными парижанами и навьюченными багажом гостями столицы — тяжело».

Однако существуют и более позитивные оценки — например, один из гидов поделилась, что «утром в пятницу открыли несколько станций метро — это очень выручает. Пробки плотнее, чем обычно, но не катастрофичные». Большинство сотрудником туриндустрии убеждены, что туристам все еще стоит проявлять существенную осторожность.