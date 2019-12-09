Париж, , 16:24 — REGNUM Национальное забастовочное движение во Франции также влияет на мир культуры, передает BFM TV.

Администрация оперы Парижа предупредила своих зрителей о том, что «спектакли 9 и 10 декабря могут быть отменены».

Известно, что забастовка также привела к отмене концерта, запланированного в музее Орсе.

Кроме того, музей Лувр приглашает посетителей, желающих посетить музей в эти дни, забронировать билеты онлайн. Выставка Леонардо да Винчи остается доступной для посетителей, забронировавших билет.

Многие музей Парижа закроются раньше, чем обычно, в 17 часов по местному времени. Токийский дворец в Париже сократит часы работы до 19 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, продажи новогодних игрушек во Франции упали из-за демонстраций против пенсионной реформы, начавшегося 5 декабря.

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