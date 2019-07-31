Сибирские леса горят на огромных площадях. В Красноярском крае и Иркутской области действует режим ЧС из-за лесных пожаров. Ситуация довела людей до точки кипения. Общая площадь возгораний только в Красноярском крае и Иркутской области превышает 1,3 млн га. Вся Сибирь жалуется на дымку с запахом гари.

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О проблеме говорят лидеры мнений в соцсетях, отечественные звезды и даже знаменитости мирового масштаба. Власти, судя по всему, услышали жителей страны и взялись за решение проблемы. Правительство Красноярского края объявило о начале работы на севере края самолётов МЧС. А президент РФ Владимир Путин подключил к тушению пожаров в Сибири Минобороны.

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