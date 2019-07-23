Из года в год Сибирский федеральный округ с весны и по осень страдает от лесных пожаров. Не стал исключением и летний сезон 2019 года. Самая сложная ситуация в настоящее время складывается в Красноярском крае и Иркутской области. Общая площадь возгораний в этих регионах, по данным Авиалесоохраны, на 00:00 (мск) 24 июля достигла 1,3 млн га.

Но жители не только этих регионов страдают от задымления из-за лесных пожаров. По данным МЧС, о дымке с запахом гари сообщают из Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей.

Ситуация усугубляется тем, что в Красноярском крае и Иркутской области действуют так называемые пожары-«отказники». Власти имеют право их не тушить, если специальная комиссия решит, что эти возгорания не несут угрозы населённым пунктам и объектам экономики, а предполагаемые затраты на их тушение превысят вред, который может быть ими причинён. Площадь пожаров-«отказников» в Приангарье и Красноярском крае на 24 июля — порядка 1,1 млн га.