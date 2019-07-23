Из-за пожаров в Красноярском крае в трёх городах Кузбасса — «чёрное небо»
Из-за пожаров в Красноярском крае в трёх крупнейших городах Кемеровской области — в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске, действует режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) или так называемого «чёрного неба». Как напоминают власти региона, в рамках этого режима предприятиям рекомендуется ограничить выбросы вредных веществ в атмосферу.
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Жители Красноярска жалуются на сильное задымление от лесных пожаров примерно с середины июля.
«Дышать невозможно. Голова кругом, аж до тошноты. И в горле першит», — сообщил ранее подписчик городского паблика «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте».
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К 24 июля масштаб огненного бедствия, постигшего Иркутскую область, вырос до 458 732,5 га.
«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество пожаров увеличилось на 187 случаев», — отметили в региональном ГУ МЧС РФ.
Причём так называемых пожаров-«отказников» в регионе сейчас насчитывается более 40. Из экономической нецелесообразности решено не тушить лесную территорию размером более 300 тыс. га. Из-за этого, по данным космического мониторинга, в зоне задымления находятся 114 населённых пунктов, расположенных в семи районах области.
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае приблизилась к 850 тыс. га
По информации министерства лесного хозяйства Красноярского края, на утро 24 июля в регионе зарегистрировано 122 лесных пожара на общей площади 845,4 тыс. га. В том числе в зоне контроля на труднодоступных и удалённых территориях действуют 108 пожаров на площади 838,6 тыс. га. Это пожары-«отказники», однако по трём пожарам краевая КЧС приняла решение о необходимости тушения.
За прошедшие сутки в крае потушили 24 лесных пожара в Абанском и Эвенкийском районах на площади более 4,9 тыс. га, в том числе 23 очага — в зоне контроля.