Красноярск, , 09:58 — REGNUM

Площадь лесных пожаров в Сибири увеличилась из-за недостаточных мер по их тушению.

Как сообщил замначальника центра «Антистихия» МЧС России Сергей Абанин, на местах не приняли достаточных мер по ликвидации очагов возгораний.

«В регионы Сибири доводились прогнозы МЧС, Росгидромета, Рослесхоза. Но там не смогли принять достаточные меры для недопущения возгораний и ликвидации их очагов», — цитирует Абанина ТАСС.

Также, по его словам, площадь возгораний увеличилась из-за длительной сухой погоды.

Абанин убеждён, что пожары на отдалённых территориях необходимо тушить, даже если это экономически нецелесообразно. Иначе они могут перейти на следующий год.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным Авиалесоохраны, на 1 августа в Красноярском крае и Иркутской области лесные пожары действуют на общей площади порядка 1,8 млн га.

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