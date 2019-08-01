История вопроса

Природные пожары в Сибири происходят в завидной регулярностью, что отчасти объясняется резко-континентальным климатом. Как правило, наибольший урон пожары доставляют регионам с наибольшей лесной площадью - Красноярскому краю и Иркутской области. В 2019 году пожары там начались в конце июня и спустя месяц (к 22 июля) их общая площадь превысила 900 тысяч гектаров. Несмотря на то, что дымовые шлейфы сибирских пожарищ уже достигли Омской области и практически полностью окутали территории Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Хакасии и Алтайского края, восточных регионов Югры, большинство очагов возгораний так и не потушены. Законодательство разрешает не тушить лес, если очаг возгорания находится в труднодоступном месте и вдали от населённых пунктов. Ситуация усугубляется дефицитом осадков и новым неблагоприятным прогнозом о грозах в Иркутской области.