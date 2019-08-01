Москва, 1 августа 2019, 08:48 — REGNUM
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД провести проверки и выявить случаи умышленных поджогов леса в Сибири.
Медведев полагает, что лес могли поджечь для сокрытия незаконной заготовки древесины.
Уточняется, что поручение премьер-министра должно быть выполнено до 1 ноября 2019 года.
Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае и Иркутской области действует режим ЧС из-за лесных пожаров. Общая площадь возгораний превышает 1,3 млн га. Вся Сибирь жалуется на дымку с запахом гари.
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