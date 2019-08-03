Красноярск, , 08:48 — REGNUM

В Красноярском крае за прошедшие сутки потушили десять лесных пожаров на площади более 58,5 тыс. га, в том числе два очага в зоне контроля. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 августа в региональном министерстве лесного хозяйства.

На утро 3 августа в крае зарегистрировано 135 пожаров на общей площади более 1,1 млн га. В том числе в авиационной и наземной зонах зарегистрировано 34 лесных пожара на площади 12 тыс. га. Остальные возгорания зарегистрированы в так называемой зоне контроля, их власти имеют право не тушить. Однако, по информации минлесхоза, три таких пожара комиссия КЧС обязала тушить.

В тушении задействовано более 900 человек, около 60 единиц техники, 30 воздушных судов Минобороны РФ, МЧС и Лесопожарного центра. Авиация произвела 62 слива воды общим объемом 1352 тонн.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае действует режим ЧС из-за лесных пожаров. На утро 2 августа в регионе площадь лесных пожаров составляла порядка 1,1 млн га.

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