Москва, , 14:50 — REGNUM

В Госдуме 5 августа пройдет совещание в связи с ситуацией с лесными пожарами на территории Красноярского края, Иркутской области и ряда районов Бурятии, сообщает пресс-служба фракции «Единая Россия».

Планируется обсудить широкий круг вопросов, в том числе, причины ежегодных масштабных лесных пожаров, организацию их тушения, предпринимаемые регионами профилактические меры, а также возможную необходимость совершенствования законодательной и иной нормативной правовой базы.

В совещании запланировано участие представителей Минприроды, Федерального агентства лесного хозяйства, МЧС, Счетной палаты РФ и Генпрокуратуры. Со стороны Госдумы участие примут вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов, глава комитета по безопасности Василий Пискарёв и глава комитета по экологии Владимир Бурматов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, режим ЧС в связи с природными пожарами введен в четырех регионах страны: на всей территории Иркутской области и Красноярского края, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии.