Иркутск, , 07:45 — REGNUM

1 августа в Иркутской области было ликвидировано девять лесных пожаров площадью 6,6 тыс. га. Однако продолжает гореть ещё 61 возгорание, из которых лишь восемь локализованы. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Всего с огнём боролись 224 парашютиста-десантника, 268 специалистов лесной охраны, 289 мобилизованных граждан. Кроме того, к тушению привлекались 186 единиц техники.

При этом 71 пожар действует на общей площади в 638 тыс. гектар, которые отнесены к зоне контроля. То есть их не будут тушить, поскольку затраты на это превышают возможный ущерб от огня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, площадь пожаров, которые отказались ликвидировать, за неделю с 24 по 31 июля выросла в два раза — с 339 тыс. гектар до 638 тыс.

В Приангарье за неделю удвоилась площадь пожаров, которые не будут тушить