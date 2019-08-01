Якутск, 1 августа 2019, 07:31 — REGNUM
Требовать от регионов эффективного тушения природных пожаров в отсутствие своевременного финансирования и нынешнего механизма получения денег — невозможно, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM зампредседателя правительства Якутии Денис Белозёров.
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По словам Дениса Белозёрова, республика три месяца не платит авиапредприятиям за уже выполненную работу, сама авиация всем должна.
«Мы отправляем заявки в Рослесхоз, они долго рассматриваются. Вот одну на 50 млн рублей отправили, ждали, денег нет, уже вторую заявку отправили — на 190 млн. Нам говорят, когда 50 освоите, будут следующие. Но ведь эти 50 млн так и не пришли в республику. Глупость, когда устанавливают такие требования. Это ненормальный процесс», — считает заместитель председателя правительства Якутии.
Нормально работать лесопожарным формированиям и авиации не дают взаимные долги.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии готовы тушить лесные пожары, если будет техническое оснащение и стабильное финансирование.