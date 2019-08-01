Якутск, , 07:31 — REGNUM

Требовать от регионов эффективного тушения природных пожаров в отсутствие своевременного финансирования и нынешнего механизма получения денег — невозможно, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM зампредседателя правительства Якутии Денис Белозёров.

Лесной пожар (сс) skeeze

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По словам Дениса Белозёрова, республика три месяца не платит авиапредприятиям за уже выполненную работу, сама авиация всем должна.

«Мы отправляем заявки в Рослесхоз, они долго рассматриваются. Вот одну на 50 млн рублей отправили, ждали, денег нет, уже вторую заявку отправили — на 190 млн. Нам говорят, когда 50 освоите, будут следующие. Но ведь эти 50 млн так и не пришли в республику. Глупость, когда устанавливают такие требования. Это ненормальный процесс», — считает заместитель председателя правительства Якутии.

Нормально работать лесопожарным формированиям и авиации не дают взаимные долги.

Денис Белозёров «В 2018 году мы входили в лесопожарный сезон с «кредиторкой» за 2017 год в 327 млн рублей. В этом году также долги, хотя и меньше — 35 млн за 2018 год. На сегодняшний день потребность, с учётом отправленных заявок, 138 млн рублей. Если бы деньги поступали вовремя, было бы не так тяжело, и ситуацию с горящей тайгой контролировали лучше, эффективнее».

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии готовы тушить лесные пожары, если будет техническое оснащение и стабильное финансирование.