Красноярск, , 18:55 — REGNUM

В Красноярском крае, где бушуют лесные пожары, возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц министерства лесного хозяйства региона. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 августа в Главном следственном управлении СКР по краю.

Уточняется, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

По предварительной версии следствия, с 22 марта по 1 августа 2019 года должностные лица краевого минлесхоза «не приняли мер, направленных на ликвидацию возникших лесных пожаров». Из-за этого возгорания распространились на значительные территории. Сумма ущерба устанавливается.

Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. В минлесхозе, краевом главке МЧС и Лесопожарном центре проводятся обыски.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 1 августа в Красноярском крае было зарегистрировано более 100 лесных пожаров на общей площади порядка 1,097 млн га. В регионе действует режим ЧС.

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Власти утверждают, что ситуация под контролем, однако тема сибирских пожаров обсуждается даже за границей. Экологи называют ситуацию бедствием национального масштаба.

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