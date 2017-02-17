Религиозная секта Свидетелей Иеговы ликвидирована в Карачаево-Черкесии

Организации делались неоднократные предупреждения, выносились штрафы, но она продолжала свою экстремистскую деятельность

Черкесск, , 08:36 — REGNUM В Карачаево-Черкесии признана экстремистской местная ячейка религиозной организации Свидетели Иеговы. По решению суда она будет ликвидирована, а ее недвижимое имущество будет обращено в пользу государства. Об этом сообщили ИА REGNUM 17 февраля в пресс-службе прокуратуры региона.

Отметим, что местная ячейка Свидетелей Иеговы и раньше попадала в поле зрения правоохранителей. Так, ранее ее руководителю было объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона. Однако это не испугало сектантов и организация продолжила осуществление противозаконной экстремистской деятельности.

На что прокуратура возбудила производство об административном правонарушении. Суд вынес по нему решение о привлечении религиозной организации к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей с конфискацией и уничтожением литературы экстремистского характера.

Но и после этого руководство организации не прекратило своей деятельности. На этот раз прокуратура обратилась с иском о ее ликвидации.

Суд вынес положительное решение — религиозная организация Свидетели Иеговы, действующая в городе Черкесске, признана экстремистской и подлежащей ликвидации. В собственность государства обращено используемое ею имущество в виде здания и земельного участка, расположенных по улице Фабричной, д. 139 Г.

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