Москва, 20 ноября, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Ночью 20 ноября система противовоздушной обороны (ПВО) обезвредила в небе над девятью регионами России 44 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинских сил, сообщило Министерство обороны России.

РИА Новости

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 44 украинских БПЛА самолетного типа», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Наибольшее число дронов российским военным удалось нейтрализовать в Новгородской области — 20. В небе над Курской областью было сбито пять беспилотников, а над Орловской — четыре.

Кроме того, над территориями Белгородской, Тульской и Тверской областей силы ПВО обезвредили по три БПЛА, а в Брянской, Московской и Смоленской областях — по два.

Как сообщало ИА Регнум, глава Смоленской области Василий Анохин написал, что в небе над регионом военные уничтожили 20 ноября пять беспилотников украинских сил. Он уточнил, что, по предварительным данным, в результате инцидентов никто не пострадал и разрушений нет. Губернатор также призвал жителей информировать экстренные службы при обнаружении обломков БПЛА и рекомендовал не приближаться к ним.

О нескольких сбитых дронах ВСУ проинформировал также глава Новгородской области Андрей Никитин. Он подчеркнул, что в результате действий украинских сил пострадавших и разрушений нет.

Также появилась информация о том, что 19 ноября украинские беспилотники нанесли удар по территориям производств майонеза и молочной продукции в Белгородской и Воронежской областях.