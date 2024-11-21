Константиновский район, Ростовская область, 21 ноября, 2024, 08:26 — ИА Регнум. Утром 21 ноября пожар вспыхнул на промышленном объекте в Ростовской области в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«В Константиновском районе утром от падения БПЛА возник пожар на промышленном объекте», — уточнил он в своём Telegram-канале.

Слюсарь отметил, что огонь охватил пять квадратных метров. Возгорание удалось оперативно ликвидировать. По информации врио губернатора, пострадавших нет.

Кроме того, он написал, что в Мясниковском районе региона силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ещё один беспилотник. Его обезвредили в ночное время. Слюсарь добавил, что ранения людей и разрушений на земле удалось избежать.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Минобороны проинформировало, что ночью 21 ноября средствами ПВО над территориями Ростовской и Волгоградской областей были сбиты два беспилотника ВСУ. Других подробностей ведомство не привело.

В ночь с 19 на 20 ноября система ПВО обезвредила в небе над девятью регионами России 44 БПЛА украинских сил. Наибольшее число дронов российским военным удалось нейтрализовать в Новгородской области — 20. В небе над Курской областью было сбито пять беспилотников, а над Орловской — четыре.

Кроме того, над территориями Белгородской, Тульской и Тверской областей силы ПВО обезвредили по три БПЛА, а в Брянской, Московской и Смоленской областях — по два.