Волгоград, 21 ноября, 2024, 07:30 — ИА Регнум. Ночью 21 ноября силами ПВО были пресечены попытки ВСУ совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Об этом сообщили в Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

По информации ведомства, средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены два украинских беспилотника самолётного типа над Ростовской и Волгоградской областями.

Подробностей падения обломков БПЛА нет.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные нанесли удары по военным аэродромам, складам беспилотников и объектам энергетики на Украине, которые обеспечивают деятельность военно-промышленного комплекса, информировали в Минобороны.

Воздушная тревога утром 21 ноября была объявлена на всей территории Украины. Об этом говорят данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Киев при помощи беспилотников продолжает атаковать жилые объекты на территории России. При этом ВС РФ в рамках спецоперации работают только по военным целям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.