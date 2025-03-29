Москва, 29 марта, 2025, 12:06 — ИА Регнум. В российские войска поступила первая в текущем году партия истребителей Су-35С. Об этом 29 марта сообщили в пресс-службе «Ростеха».

РИА Новости

«Самолёты изготовлены нашей Объединенной авиастроительной корпорацией и уже совершили перелет на аэродром базирования», ― говорится в сообщении корпорации в Telegram-канале.

В «Ростехе» добавили, что истребители прошли полный цикл заводских испытаний, были приняты техническим составом и протестированы в различных рабочих режимах лётчиками Министерства обороны.

В госкорпорации рассказали, что Су-35С — многофункциональный истребитель поколения 4++ с двумя двигателями, цифровой системой навигации и управляемым вектором тяги. Самолет имеет улучшенные лётно-технические и манёвренные характеристики. Он предназначен для уничтожения наземных и надводных целей днем и ночью в простых и сложных погодных условиях. При этом машина способна работать на большом удалении от аэродрома базирования.

«Лётчики высоко оценивают характеристики Су-35С. Истребители оснащены передовым вооружением и информационно-прицельными системами большого радиуса действия», — отметил первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков.

Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха добавил, что по каждому из типов самолётов ― Су-34, Су-35, Су-57 ― в текущем году планируется увеличение объёмов выпуска. Для этого, сообщил Бадеха, корпорация продолжит расширять производство.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря ОАК изготовила и передала Министерству обороны РФ новые партии истребителей Су-57 и фронтовых бомбардировщиков Су-34.

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов отметил, что авиастроительные предприятия госкорпорации ритмично поставляют армии России авиатехнику и переданные войскам самолёты Су-57 и Су-34 в скором времени займут своё место в строю.

Он назвал Су-57 единственным истребителем пятого поколения, подтвердившим свои прорывные характеристики во всех вариантах боевого применения. По словам главы «Ростеха», Су-57 — это грозное оружие с передовыми средствами поражения.

В ноябре корпорация передала в войска новую партию самолётов пятого поколения Су-57 и многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35С. Чемезов также рассказал о состоявшейся мировой премьере Су-57 в экспортном варианте.

В начале октября ОАК поставила в Воздушно-космические силы (ВКС) РФ очередную партию новых фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34.