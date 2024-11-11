Москва, 11 ноября, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов 11 ноября сообщил о передаче «Объединённой Авиастроительной Корпорацией» (ОАК) новой партии самолётов пятого поколения Су-57 и многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35С Министерству обороны России.

Юрий Смитюк/ТАСС

«Су-57 вместе с Су-34, Су-35С и другими машинами — это те крылья нашей победы, которые в срок и с высоким качеством дают армии авиастроительные предприятия «Ростеха». Кстати, на днях в Китае состоится мировая премьера Су-57 в экспортном варианте. Уверен, что истребитель по достоинству оценят и зарубежные коллеги», — процитировала Чемезова пресс-служба «ОАК».

Он назвал Су-57 единственным истребителем пятого поколения, подтвердившим свои прорывные характеристики во всех вариантах боевого применения. Как отметил глава «Ростеха», Су-57 — это грозное оружие с передовыми средствами поражения.

Истребитель характеризуется высокой живучестью благодаря малой заметности и современному бортовому комплексу обороны. Его продолжают совершенствовать с учётом опыта применения.

Чемезов подчеркнул, что Су-57 и Су-35С прошли полный цикл заводских испытаний и тестирование в различных рабочих режимах лётчиками Минобороны. До конца года ОАК поставит очередные партии Су-57 и Су-35С.

Как сообщало ИА Регнум, Чемезов 7 ноября заявил, что Су-57 показал свою высокую эффективность в рамках противодействия американским зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) Patriot и другим западным системам противовоздушной обороны.

Этот самолёт способен использовать наиболее современные боевые средства, включая малозаметные крылатые ракеты Х-69. Как заявил Чемезов, в производстве Су-57 задействована большая цепочка предприятий «Ростеха».