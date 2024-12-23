Москва, 23 декабря, 2024, 11:56 — ИА Регнум. Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в состав госкопорации «Ростех») передала Министерству обороны РФ новые партии истребителей Су-57 и фронтовых бомбардировщиков Су-34. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба ОАК.

VCG/Visual China Group/ТАСС

«Объединённая авиастроительная корпорация Госкорпорации Ростех изготовила и передала Минобороны России очередные самолёты оперативно-тактической авиации. В рамках исполнения гособоронзаказа текущего года в войска отправились новые Су-57 и Су-34», — говорится в сообщении на сайте корпорации.

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов в связи с этим отметил, что авиастроительные предприятия госкопорации ритмично поставляют армии России авиатехнику и переданные войскам самолёты Су-57 и Су-34 в скором времени займут своё место в строю.

«Фронтовой бомбардировщик Су-34 ценится летчиками за высокие тактико-технические и боевые характеристики. Истребитель Су-57 — это «король неба», самая совершенная машина в линейке оперативно-тактических самолётов. Сегодня это единственный в мире авиационный комплекс, который в многодневных боевых условиях доказал право называться истребителем пятого поколения», — пояснил он.

По словам Чемезова, Су-57 можно эффективно применять для работы по самым разным целям с помощью широкого набора высокоточных средств поражения, при этом малая заметность нового истребителя даёт возможность уничтожать противника даже в условиях противодействия современных систем противовоздушной обороны.

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября ОАК передала в войска новую партию самолётов пятого поколения Су-57 и многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35С. Чемезов также рассказал о состоявшейся мировой премьере Су-57 в экспортном варианте.

В начале октября ОАК поставила в Воздушно-космические силы (ВКС) РФ очередную партию новых фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34. В корпорации уточнили, что их главной задачей является обеспечение армии и флота новыми самолётами.