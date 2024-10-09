Москва, 9 октября, 2024, 11:34 — ИА Регнум. Объединённая авиастроительная компания (ОАК) передала ВКС РФ очередную партию новых фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщила пресс-служба корпорации 9 октября.

Валентин Капустин/РИА Новости

«Очередная партия самолётов Су-34 пополнила ряды ВКС — ритмичность и своевременность поставок говорит о слаженной работе авиапрома в интересах ВС РФ. Уверен, что новые и расширенные возможности наших самолетов Су-34, а это сегодня самолёт с широчайшей номенклатурой применяемого вооружения, будут способствовать достижению целей СВО», — приводятся в посте слова первого зампреда правительства РФ Дениса Мантурова.

В материале указано, что Су-34 является многофункциональным, одним из самых передовых самолётов в составе ВКС России. Уточняется, что данная машина предназначена для уничтожения как наземных, так и морских целей, а также для разведки и подавления ПВО противника.

«Наши военные заводы сохраняют необходимый темп производства для своевременного выполнения обязательств перед Минобороны. Производственники постоянно работают над совершенствованием процессов и внедрением технологий, которые позволяют увеличивать темпы выпуска продукции», — заявил глава ОАК Юрий Слюсарь.

Он также подчеркнул, что основной задачей ОАК является обеспечение армии и флота новыми самолётами.

Как передавало ИА Регнум, 6 октября Минобороны сообщило, что экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 нанёс удар авиабомбами с УМПК по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, уничтожив цель.

4 октября Минобороны сообщило, что российский истребитель Су-34 с помощью авиабомб нанёс удар по опорному пункту и личному составу ВСУ в Курской области. Разведка доложила об уничтожении поражённых целей.

12 сентября российский Су-34 нанёс удар по пункту дислокации ВСУ под Купянском. Выявленную цель уничтожили бомбой ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, уточнили в Минобороны.